Nach zwei Jahren Bauzeit wurde im Ortsteil Wölzing in der Stadtgemeinde St. Andrä der neue Pflege-Standort eröffnet. 12,3 Millionen Euro wurden von der Landeswohnbau Kärnten investiert. Betreiber ist die AVS – die Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens mit Geschäftsführer Klaus Harter. "Dieses Projekt zeigt die Vielfalt der Pflegeangebote auf – von der stundenweisen Tagesbetreuung über mobile Betreuung bis zum Pflegeheim und das alles inmitten eines kommunalen Lebensraumes", sind sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) einig.

Das Pflegeheim umfasst 75 Betten, die Tagesstätte bietet für 15 Pflegebedürftige Platz. Zusätzlich wurden 20 Einheiten "Betreubares Wohnen" errichtet, die Schlüssel wurden an die Bewohnerinnen und Bewohner bereits übergeben. "Die Mieterinnen und Mieter entscheiden sich bewusst und mit Weitblick dafür, eine Wohnform zu finden, die ihnen noch möglichst lange ein unabhängiges und eigenständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden ermöglicht", so Schaunig. Zusätzlich werden mobile Pflegedienste, die Hauskranken- und Heimhilfe vor Ort angeboten. Bei Bedarf können die Mieterinnen und Mieter der Kleinwohnungen von einem Alltagsmanager unterstützt werden. In einem der Öffentlichkeit zugänglichen inklusiven Café, das ebenfalls von der AVS betrieben wird, finden Menschen mit Beeinträchtigung Beschäftigung.

Mit dem Pflegeheim in St. Andrä verfüge Kärnten nunmehr über 81 Pflegeheime. Zusätzlich gibt es vier Langzeitpflegestationen in den Krankenanstalten der Kabeg. "Für uns als gemeinnütziger Wohnbauträger ist soziales Engagement nachhaltig und gesellschaftliche Unterstützung selbstverständlich", so Harald Repar, Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten.