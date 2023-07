Verhandelt wurde schon länger, doch erst diese Woche ließ sich die Adeg Wolfsberg in die Karten blicken: Mit Jahresende wird sich die selbstständige Genossenschaft aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückziehen. Davon betroffen ist auch das Euco-Center in Wolfsberg. Das Einkaufszentrum im Süden der Stadt mit rund 20 Geschäften wird von der „Rutter Immobilien Gruppe“ gekauft. „Der Adeg-Markt im Euco-Center wird zukünftig durch einen selbstständigen Kaufmann fortgeführt. Viele der jetzt im Euco tätigen Betriebe werden auch zukünftig im modernisierten Einkaufszentrum weiterhin ihre Geschäfte betreiben“, steht in einer Aussendung der Adeg-Genossenschaft. Bestätigt ist bislang nur die Schließung von „Maria Moden“ Ende Juli.