Die Freude bei den Schulkindern ist groß, neun Wochen lernfreie Auszeit steht ihnen bevor. Im kleinen Dorf Schiefling in der Gemeinde Bad St. Leonhard ist die Stimmung aber etwas getrübt. Die Glocken ertönten am Zeugnistag in der Volksschule zum letzten Mal. Für 22 Kinder und ihre Lehrerinnen Carmen Theuermann und Margit Leiss hieß es, Abschied zu nehmen. Aber auch für die ersten und zweiten Klassen der Volksschule Bad St. Leonhard – also für weitere 55 Kinder – die wegen der Sanierung der Schule in Schiefling unterrichtet wurden, endete ihre tägliche Busfahrt zu ihrem provisorischen Schulstandort, dessen Anfänge bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen.