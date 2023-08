Da sich das Rosental in einer neuen Region mit dem Wörthersee zusammengeschlossen hat, stehen Unterkärnten mehr Fördermittel zur Verfügung. Insgesamt 3,4 Millionen Euro fließen in den Jahren 2023 bis 2027 in Leader-Projekte. "Wir sind schon gespannt, welche Projekte hereinkommen. Diese werden auf Herz und Nieren geprüft. Voraussetzung ist, dass diese zur Entwicklung der Region beitragen", sagt Peter Plaimer vom Leader- und Regionalmanagement Unterkärnten. Heuer neu? "Es erfolgt alles nur mehr digital", weist Plaimer hin.