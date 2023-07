Die beiden Wolfsberger Sabrina Kollmann (38) und Andreas Karner (41) kannten sich schon 25 Jahre lang, bevor sich die Hermes-Pharma-Angestellte und der Unternehmer näher kamen. Ihre Liebesbeziehung startete am 1. Jänner 2022 über Social Media und einigen Dates. Im August hat Andreas Karner seiner Sabrina schließlich einen Heiratsantrag gemacht – und zwar im Urlaub in Neapel. Den letzten Abend verbrachten sie in einem Hotel mit Terrasse und herrlichem Blick über die Stadt. Andreas überraschte Sabrina schließlich mit einer Flasche Wein und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Er ist ein liebevoller und bodenständiger Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat", schwärmt die Braut von ihrer anderen Hälfte.

Am 23. Juni haben die beiden standesamtlich im idyllischen Ambiente auf Schloss Wolfsberg geheiratet. Auch den kirchlichen Segen erhielten sie am Schloss, wo das Paar die 60-köpfige Gesellschaft zur Hochzeitstafel geladen hat. Die Braut befindet sich derzeit im Mutterschutz und erwartet Ende August ein Mädchen. Für Sabrina ist es das zweite Kind – Tochter Emma ist 16 Jahre alt. Als Hochzeitsreise planen die Frischvermählten einen Actionurlaub im nächsten Jahr, um ihre gemeinsame Leidenschaft für Sport und Abenteuer auszuleben.