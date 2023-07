Rund um die Zukunft der Musikmittelschule sowie der Berufsbasisschule (BBS) und Polytechnischen Schule in Wolfsberg rumorte es in den letzten Monaten. Sogar von "Gefahr im Verzug" und einer Schließung war die Rede, was sich negativ auf die Anmeldungen der neuen Schüler ausgewirkt hat. "Es gab mehr Gerüchte als Fakten. Für unsere Schüler sowie für unser Kollegium war es eine Zeit der großen Verunsicherung", blickt Monika Brenner, Direktorin der Musikmittelschule, zurück. Derzeit besuchen rund 140 Schüler in vier Klassen die Musikmittelschule sowie 46 Schüler die Berufsbasisschule in der Supantschitschstraße 4 in Stadionbadnähe. Aufgrund der Gerüchte sah es erst sogar danach aus, dass nicht genug Anmeldungen für das Zustandekommen einer ersten Klasse im Schuljahr 2023/24 zusammenkommen – was schließlich aber doch gelungen ist.