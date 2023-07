Bis zum frühen Nachmittag wurde verhandelt. Jetzt ist es fix. Die Genossenschaft Adeg Wolfsberg gibt fünf ihrer 17 Standorte an die Rewe Großhandels GesmbH ab. "Alle unsere Standorte wurden zuletzt auf Wirtschaftlichkeit geprüft. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung für eine Weiterführung der Betriebe", sagt Geschäftsführer Arno Riedl. Die drei Standorte in Griffen, Eitweg und St. Marein werden per Ende Juli übergeben, die anderen beiden Ende September.

Die betreffenden fünf Standorte werden laut Riedl mit dem bestehenden Personal und mit selbstständigen Adeg-Kaufleuten betrieben. Darüber hinaus werden ab Sommer weitere sieben selbstständige Adeg-Kaufleute, die bisher von Adeg Wolfsberg beliefert wurden, direkt vom Rewe-Großhandel serviciert. Geschlossen werden - wie bereits berichtet - die Standorte St. Paul, Völkermarkt und Poggersdorf.

Geschäftsführer Arno Riedl: "Weitere Informationen zu den übrigen Standorten werden folgen, wenn Lösungen und Konzepte da sind" © Adeg

Zentrallager wird eingestellt

Der Zentrallagerbetrieb in St. Andrä und der Lebensmittelgroßhandel der Genossenschaft werden sich damit erübrigt haben. Sie werden wird per 31. Dezember 2023 eingestellt.

Auch das Einkaufszentrum Euco in Wolfsberg, das die Genossenschaft 1972 als erstes Einkaufszentrum im Lavanttal eröffnete und in dem aktuell 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, wird abgegeben: Die Genossenschaft hat es der Immobilien-Gruppe Rutter verkauft. Der sich darin befindliche Adeg-Markt wird ebenfalls durch einen selbstständigen Kaufmann fortgeführt werden. Zum Portfolio von Rutter Immobilien zählt unter anderem das Fachmarktzentrum Kulmax in Spittal an der Drau, das Fachmarktzentrum neben dem Interspar-Markt in St. Veit/Glan, das Neukauf-Center in Villach, der Media Markt in Klagenfurt und das Büro- und Geschäftshaus Koschatstraße in Klagenfurt sowie die Handelsagglomeration St. Ruprecht in Völkermarkt. Auch überregional ist Rutter gut im Geschäft: Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Wien (2010 wurde das Attersee-Haus in der Mariahilfer Straße erworben).

Brian Beck, Rewe: "Wir haben für die Standorte motivierte Kaufleute gefunden" © Rewe

Brian Beck, Großhandels-Geschäftsführer bei Rewe: "70 Arbeitsplätze in der Region sich gesichert. Ich freue mich, dass wir ein Zeichen zur Stärkung der Adeg-Kaufleute in Kärnten setzen können und für die Standorte motivierte Kaufleute gefunden haben. Die Kunden können sich weiterhin auf ein großes, regionales Sortiment verlassen. Unsere Eigenmarken runden das Angebot ab."