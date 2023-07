Seit 1. Juli stehen die Türen der Heilmassagepraxis "Der Druckpunkt" in St. Andrä offen. Masseurin Lisa Martinz bietet in ihrem Studio in Jakling verschiedene Massagebehandlungen an, darunter Heilmassagen, individuelle Massagen und Lymphdrainagen.

Die 25-jährige Masseurin hat ihre Ausbildung im Jahr 2020 abgeschlossen und war in der Vergangenheit bei einer Orthopädin und einem selbstständigen Masseur in der Steiermark angestellt. Davor war sie in der Gastronomie tätig, bis sie die Ausbildung zur gewerblichen Heilmasseurin absolvierte und nun ihre eigene Praxis eröffnete.

Linderung der Schmerzen

"Das ist meine Passion, das mache ich gerne", erzählt die Lavanttalerin über ihre Leidenschaft: "Aufgrund des tollen Feedbacks meiner Kundinnen und Kunden habe ich nun mein eigenes Studio eröffnet." Ihr Fokus liegt auf klassischen Massagen - ob zur Linderung von Schmerzen, zur Entspannung oder zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens.

Preislich liegt eine Heilmassage (auf ärztliche Überweisung) oder eine Lymphdrainage bei 59 Euro pro Einheit. Für eine individuell angepasste Massage werden 64 Euro für 50 Minuten verrechnet. Derzeit ist die Praxis freitags und samstags geöffnet, ab September kommen weitere Tage dazu. Terminvereinbarungen sind unter 0680/ 174 51 84 möglich.