Seit neun Jahren gehen die Lavanttalerin Penelope Lipnig (33) und der Steirer Klemens Kiefer (37) nun schon gemeinsam durchs Leben. Und obwohl Klemens seiner "Penny" schon vor acht Jahren im Urlaub in Griechenland einen Heiratsantrag gemacht hat, sind die beiden erst jetzt in den Hafen der Ehe eingelaufen.

Im Lokal kennengelernt

Die St. Georgenerin und ihre große Liebe aus St. Lorenzen im Mürztal haben sich während ihrer Studienzeit beim Ausgehen in der "Posaune" in Graz kennengelernt. Das Glück des Pärchens, das in Mariatrost in Graz wohnt, hat die Geburt der beiden Kinder komplett gemacht: Anton Telemachos ist sechs Jahre alt und Kleio Frida ist ein Jahr alt.

"Penny" ist noch bis September bei den Kindern zu Hause, davor hat sie am Institut für Geschichte an der Karl-Franzens-Universität in Graz gearbeitet. "Nebenher" schreibt sie an ihrer Dissertation.

Ihr Mann ist diplomierter Sozialarbeiter und stellvertretender Leiter des Wohnhauses von "LebensGroß" am Rosenhain in Graz.

Freie Trauung geplant

Nachdem die Braut durch ihre Familie noch sehr mit dem Lavanttal verbunden ist, haben sich die beiden am 17. Juni im kleinen Kreis am Standesamt in Wolfsberg das Ja-Wort gegeben. Groß feiern wollen Penelope und Klemens Kiefer dann im nächsten Jahr – im Zuge einer freien Trauung auf einem Floß auf der Drau.