Spektakulärer und ungewöhnlicher Vorfall auf der Südautobahn (A 2) in Kärnten: Zwei Jugendliche drohten am Mittwoch gegen 19.55 Uhr beim Stadionbad in Wolfsberg zwei Burschen (15 und 16) sie umzubringen und stahlen anschließend die Mopeds ihrer Opfer. "Sie haben den Opfern gedroht, sie zu schlagen und abzustechen. Ob tatsächlich ein Messer im Spiel war, können wir derzeit noch nicht bestätigen", sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten.

Kurz nach dem Überfall wurde die Polizei alarmiert. Nach einer Fahndung unter Beteiligung von Streifen aus Völkermarkt, Wolfsberg und der Autobahnpolizei wurden beide Täter gefasst. "Einer der Täter, ein 14-jähriger Syrer, wurde bei Framrach bei St. Andrä angehalten. Der zweite, ein 13-jähriger Österreicher, fuhr bei seiner Flucht auf die Südautobahn in Richtung Völkermarkt auf und konnte nach kurzer Verfolgungsjagd von der Autobahnstreife angehalten werden", sagt Nemetz.

Verhaftet

Der 14-Jährige wurde nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. "Der 13-Jährige ist strafunmündig und wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Mopeds wurden den Opfern wieder ausgehändigt", sagt Nemetz. Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.