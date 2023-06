Spektakulärer und ungewöhnlicher Vorfall auf der Südautobahn (A 2) in Kärnten: Ein 13- und 14-Jähriger drohten am Mittwoch gegen 20 Uhr in Wolfsberg zwei Burschen (15 und 16) umzubringen und stahlen anschließend die Mopeds ihrer Opfer.

Kurz darauf erhielt die Polizei die Alarmierung, dass zwei Mopedfahrer auf der Südautobahn (A 2) unterwegs sind. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den 13- und den 14-Jährigen auf der Autobahn anhalten und vor Ort festnehmen.

Der 14-Jährige wurde nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.