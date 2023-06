Obwohl es seit Monaten Gerüchte über die Schließung von Filialen gab, traf es dutzende Adeg-Mitarbeiter am 26. Juni wie ein Schlag, als sie die Kündigung erhalten haben. In der übrigen Belegschaft der 17 Adeg-Filialen in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land ist die Verunsicherung groß. Wie geht es weiter? Welche Märkte werden geschlossen? Immerhin hat die Adeg Wolfsberg Genossenschaft angekündigt, alle Standorte auf die Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.