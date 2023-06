Seit mehr als 60 Jahre gibt es die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) am heutigen Standort in St. Andrä. Johann Muggi war seit über 30 Jahren ein wichtiger Teil der Bildungsstätte. 16 Jahre lang war er als Lehrer tätig, weitere 16 Jahre als Direktor. "Mit dem 31. August geht nun mein aktiver Dienst zu Ende", erzählt Muggi, der im Jahr 1992 als Pädagoge nach St. Andrä gekommen ist. Seit dem 1. August 2007 war der St. Andräer als Direktor tätig. Im neuen Schuljahr werde sich der 63-Jährige in ein Sabbaticaljahr (ein dienstfreies Jahr) verabschieden. Danach gehe er in den Ruhestand.