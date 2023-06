Die Social -Media-Kanäle waren am Freitag voll mit Hagel-Fotos aus Kärnten. Zum zweiten Mal in dieser Woche donnerten teils riesige Eisbrocken vom Himmel. Bis zu sieben Zentimeter groß waren die Hagelstücke. Die Unwetterfront hat erneut großen Schaden speziell in der Landwirtschaft angerichtet. „Binnen 48 Stunden ist die heimische Landwirtschaft erneut durch schwere Unwetter geschädigt worden. Starkregen und Hagel schädigten insbesondere Ackerkulturen und das Grünland in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland. Es entstand in den drei Bundesländern ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,6 Millionen Euro“, so der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, Mario Winkler.