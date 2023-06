Mit dem Projekt „regionale Selbstversorger“ startete der Verein „ZammLebm“ mit Präsident Sebastian Seunig diese Woche durch: Ab sofort gibt es jeden Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr am Mönichbauerhof in Völking bei St. Marein einen Einkaufsnachmittag mit regionalen Produkten. „Wir haben am 22. Juni mit Produkten von zehn Bauern aus dem Lavanttal gestartet und wir konnten uns über reges Interesse freuen. Einiges war nach kurzer Zeit ausverkauft“, freut sich Vizepräsidentin Gabriela Hollauf, die von Barbara Domaingo unterstützt wird: „Wir legen Wert auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.“