Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz wollte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Paragleiter auf der Peterer Alm in der Nähe der Peterer Hütte, Gemeinde Reichenfels, landen. Beim Anflug klappte in rund zehn Meter Höhe der Schirm zusammen. Daraufhin schlug sie nahezu ungebremst auf der Wiese auf. Eine rund 20 Meter über ihr fliegende Begleiterin beobachtete den Unfall.

Die abgestürzte Steirerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach erfolgter Bergung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.