Ob Goldbären oder Happy-Cola: Über 1200 verschiedene Süßigkeiten werden von Haribo produziert. Mit Abstand am häufigsten die Goldbären – und zwar weltweit täglich 160 Millionen Stück. Auch die Kaubonbons von „Maoam“ gehören zum Haribo-Unternehmen, das weltweit 16 Produktionsstätten und 25 Vertriebsstandorte hat. In Linz befindet sich der einzige österreichische Produktionsstandort, in dem ein Lavanttaler das Sagen hat.