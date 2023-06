Seit mittlerweile 15 Jahren gehen Birgit Moitzi und Stefan Vogt aus Wolfsberg gemeinsam durchs Leben. Die Bad St. Leonharderin und der Wolfsberger haben sich in Kleinedling ein Zuhause geschaffen. Nach der langen Probezeit sind sie schließlich am 3. Juni in den Hafen der Ehe eingelaufen. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden an ihrem Arbeitsplatz – der Spedition Traussnig in Wolfsberg. Die 41-jährige Braut ist dort in der Finanzbuchhaltung tätig, der 43-jährige Bräutigam hat die Speditionsleitung über.

Trauung auf der Burgruine

Die Hochzeit fand in der Heimat der Braut – in Bad St. Leonhard – statt. Auf der Burgruine Gomarn wurden die beiden standesamtlich getraut, den kirchlichen Segen erhielten sie in der Kunigundekirche. Am schönsten Tag ihres Lebens durften die beiden Söhne nicht fehlen: der neunjährige Jonas und der bald achtjährige Nico haben ihre Mama stolz zum Altar geführt. Die Brüder waren als „Ring Security“ im Einsatz – und haben die Eheringe im Koffer sicher verwahrt. Nach der Trauung feierte die 65-köpfige Hochzeitsgesellschaft bis in die frühen Morgenstunden beim Reiterhof Stückler in St. Margarethen. Geflittert haben Stefan und Birgit Vogt vier Tage lang in einem Wellness-Hotel in Salzburg.