"Der Papa hätte uns wahrscheinlich lieber im Tennis gesehen“, grinst Daniel Köppel. Der Wolfsberger ist ein zwar ein riesiger Roger-Federer-Fan, doch mit zwölf Jahren – er war ein Spätstarter – war ihm bewusst, dass er mit dem Basketballsport sein Geld verdienen will. „Zu Beginn meiner Volksschulzeit sagte der Direktor, dass er mir einen Ziegelstein auf den Kopf legen würde, damit ich aufhöre zu wachsen, wenn ich nach der vierten Klasse schon größer sein sollte als er. In der dritten war es dann soweit, aber das war mir fast klar“, schwelgt der Kärntner, der seine ersten Versuche beim BBC Wolfsberg absolviert hat, in Erinnerungen.