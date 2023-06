Am 28. Juni wird die praktische Ärztin Karin Klade nach mehr als 20 Jahren zum letzten Mal als Ärztin in Lavamünd im Dienst sein. Ein Abschied mit einem "lachenden und einem weinenden Auge", sagt die 60-Jährige: "Natürlich freut man sich in die Pension zu gehen, aber ich habe auch viele Beziehungen zu den Patienten aufgebaut", sagt Klade und führt weiter aus: "Ärztin zu sein, war immer mein Traumberuf."