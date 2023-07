Horst Püttner hat im April 2023 den Currywurst-Imbiss "Zum Hotte" mit seiner Lebensgefährtin Nicole Jungfer an der Südtangente in Wolfsberg eröffnet. "Wir sind ganz überrascht, dass unser Konzept im Lavanttal so gut eingeschlagen hat", erzählt der gebürtige Nürnberger, der von allen "Hotte" genannt wird. Jetzt wird expandiert.

Am 1. Juli eröffnete Püttner nun zusätzlich zum Standort an der Südtangente den "Wurstimbiss zum Piefke". Und zwar in den ehemaligen Geschäftsräumlichkeiten der Wolfsberger Fleischerei Sajovitz, die im November 2022 konkursbedingt geschlossen wurden.

Wurstimbiss soll erweitern

In der St. Stefaner Straße 50 (Nähe Stadionbad) sind etwa Hotdogs, Schnitzelsandwiches oder Mettbrötchen zum Mitnehmen erhältlich – und zwar montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. "Zudem wird es jeden Tag ein neues Tagesgericht geben", verrät Püttner und führt weiter aus: "Wir freuen uns darauf, dass unser Geschäft gut angenommen wird." Auch deutsche Wurstspezialitäten wie Leberwürste, Bratwürste und Weißwürste werde es ebenfalls abgepackt aus den Kühlvitrinen zu kaufen geben. XXL Currywürste bleiben weiterhin das Kennzeichen vom Imbiss "Zum Hotte". Dort sei in Zukunft auch eine Neugestaltung mittels Container geplant. Auf eine Genehmigung werde noch gewartet.