In Österreich sei derzeit eine Rekordbeschäftigung sowie eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften zu beobachten. Auch im Lavanttal sei dies momentan der Fall. Daher könne eine positive Bilanz gezogen werden. "Die Arbeitslosenquote betrug mit Ende Mai 3,9 Prozent und war somit die niedrigste in ganz Kärnten", berichtet Klaus Leopold, AMS-Geschäftsstellenleiter in Wolfsberg.