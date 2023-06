In der Nacht auf Samstag, gegen 23.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße am Magdalensberg in Richtung Lavamünd.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige musste, unbestimmten Grades verletzt, von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Von der Rettung wurde er in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.