Im SeneCura Sozialzentrum in Frantschach-St. Gertraud scheidet im Sommer ein Viertel der Belegschaft aus. "Wir bedauern sehr, auf einen Schlag zehn Mitarbeiter zu verlieren, was natürlich Unruhe in die Belegschaft bringt. Aber wir haben schon fünf neue Mitarbeiter verpflichtet, die spätestens im August beginnen und wir haben noch weitere Bewerbungen. Spätestens Ende des Sommers sollten wir wieder voll besetzt sein", sagt SeneCura-Unternehmenssprecher Johannes Wallner, der zu bedenken gibt, dass wir in Österreich "ohne qualifizierte Zuwanderung den Fachkräftemangel im Pflegesektor nicht bewerkstelligen werden können".