"Es ist das Schönste für mich, Menschen mit Musik Freude zu bereiten." Mit einem Funkeln in den Augen erzählt der Wolfsberger Bezirkskapellmeister Adolf "Adi" Streit, was ihm die Musik bedeutet. Bezirkskapellmeister ist der 47-Jährige erst seit dem Vorjahr, doch schon seit 25 Jahren gibt er als Kapellmeister bei "seiner" Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle St. Paul den Ton an. Doch das ist nicht das einzige Jubiläum: Die Kapelle feiert am Wochenende ihren 100. Geburtstag – mit Pauken und Trompeten beim Konvikt.