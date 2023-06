Seit sieben Jahren gibt es in Wolfsberg in der Packerstraße bei der Rami-Kreuzung das Geschäft "Orthofuß“ unter der Leitung von Andreas Grinschgl. Da das Orthofuß-Team den Kunden mehr Komfort bieten möchte, siedeln sie von der Alten Straße 2 in die Altre Straße 8 – in das ehemalige Raiffeisengebäude an der Rami-Kreuzung.

Um die Wartezeit zu verkürzen, wird es im neuen Geschäft zwei Patientenräume geben. Außerdem bietet das Geschäft mehr Platz für die hauseigene Werkstätte, da das Team in der Herstellung von orthopädischen Schuhen mehr Produktionsfläche benötigt. Auch das Personal wird aufgestockt. "Wir wollen generell die Anlaufstelle für Fußprobleme sein und unser Angebot steigern", erklärt der Geschäftsführer. Im neuen Sortiment wird es auch eine Kinderschuhversorgung geben.

Bis zur Eröffnung am 1. September hat der alte Standort nach wie vor geöffnet – mit radikalem Abverkauf von bis zu minus 70 Prozent. Ein weiteres Geschäft führt Grinschgl in Klagenfurt in der Pischeldorfer Straße, gegenüber vom Autohaus Kropfitsch.