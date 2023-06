Neuwirth Schuhe in St. Stefan im Lavanttal feiert seinen 120. Geburtstag. "Meine Urgroßeltern haben 1903 mit einer Gemischtwarenhandlung mit Schuhmacherei begonnen, da mein Uropa Schuhmacher war. Doch das kann man mit heute nicht vergleichen. Damals wurde jeder Schuh maßangefertigt, fertige Schuhe aus Fabriken gab es erstmals in der Zwischenkriegszeit rund um 1934", erzählt Alfred Neuwirth, der mit seiner Frau Renate den Betrieb in vierter Generation führt.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Betrieb an der Hauptstraße in St. Stefan mehrmals ausgebaut. Zuletzt 2008. "Mit dem letzten Zubau wurde die Fläche des Hauses verdoppelt", sagt Alfred Neuwirth, der vor zehn Jahren in Bad St. Leonhard eine Filiale eröffnet hat. "Weitere Expansionen sind nicht geplant und wir halten unser Geschäft auch bewusst kleiner, da wir sehr viel Wert auf die Beratung und auf den Kontakt mit den Kunden legen. Das heißt, bei uns ist immer nur ein Schuh pro Modell ausgestellt, die verschiedenen Größen sind dann im Lager", sagt der 50-jährige Geschäftsmann, der acht Angestellte beschäftigt.

An der Hauptstraße in St. Stefan befindet sich Neuwirth Schuhe © Bettina Friedl

Anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums bietet Neuwirth Schuhe den ganzen Juni über 20 Prozent auf Sommerschuhe an. "Nachdem heuer noch immer nicht so richtig Sommer ist, sind wir jetzt im Juni schon gestürmt worden", schmunzelt Neuwirth, der sich auf Tanzschuhe, auf Kinderschuhe, aber auch auf elegante Schuhe für Hochzeiten und Feste spezialisiert hat. Doch auch Wanderschuhe, modische Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, Trachtenschuhe & Co. umfassen das Sortiment. Ebenfalls erhältlich sind Handtaschen, Gürtel und Brieftaschen.

Schuhe werden repariert

Gern genutzt wird auch die Werkstatt. "Hier werden beispielsweise Schuhe gedehnt oder die Materialien weicher gemacht. Nachdem nicht jeder Fuß gleich ist, können wir gewisse Anpassungen vornehmen, damit es nirgends drückt und wir reparieren Schuhe. Man muss Schuhe nicht gleich wegschmeißen, nur weil eine Naht aufgeht oder der Absatz etwas hat", erklärt Neuwirth, der das Handwerk von seinem Vater gelernt hat, der Schuhmacher war.

Was die aktuellen Trends sind? "Definitiv Sneakers und es werden vermehrt auch wieder etwas elegantere Schuhe, wie Pumps, gekauft. Man merkt, dass die Leute nach Corona wieder vermehrt Feste besuchen und sich schön anziehen wollen. Dickere Sohlen sind zwar noch aktuell, aber schon wieder ein bisserl rückläufig", sagt der Schuhexperte, der zwei erwachsene Kinder hat.