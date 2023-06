Nach ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin und Fußpflegerin war die St. Michaelerin Nathalie Brunner sechs Jahre in der Schweiz als Kosmetikerin tätig. Seit September des letzten Jahres ist die 26-Jährige wieder zurück in ihrer Heimat und hat mit der Eröffnung ihres Kosmetikstudios Beauty Feelings by Nathalie Brunner in St. Michael Ort 2, gegenüber der Raiffeisenbank, vor Kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

"Traum erfüllt"

"Als ich wieder zurück in die Heimat gekommen bin, war für mich klar, dass ich nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchte. Somit habe ich mir meinen Traum erfüllt und mich selbstständig gemacht", erzählt Brunner. "Die Räumlichkeiten sind da natürlich ein Bonus, schließlich wohne ich nur ein paar Minuten entfernt."

Angeboten werden Gesichtsbehandlungen und -massagen, das Formen und Färben von Augenbrauen und Wimpern, Haarentfernungen mit Warmwachs sowie Hand- und Fußpflege. "Das Schöne am Beruf als Kosmetikerin ist die Vielseitigkeit. Es wird nie langweilig und ich bin in der Lage, den Kunden ein vielfältiges Angebot zu liefern", so die junge Unternehmerin.