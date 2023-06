Unwetter, Schneebrüche und Borkenkäfer haben dem Wald in den letzten Jahren stark zugesetzt. "In vielen Teilen des Landes wurden riesige Flächen Schutzwald geschädigt, die nun wieder aufgeforstet werden müssen. Alleine 2022 haben wir in Kärnten das höchste Forstförderungsbudget seit Jahrzehnten abgewickelt. Über 16 Millionen Euro waren es in diesem Jahr und auch heuer sind Auszahlungen an die Waldbesitzer in der Höhe von über 15,3 Millionen Euro geplant", weiß Forstreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).