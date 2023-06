Vor zwei Jahren haben sich die Wege von Tamara Di Bernardo (38) und Chris Dokl (31) im Wolfsberger Inlokal "Embassy" das erste Mal gekreuzt. "Ich war zufällig mit einer Freundin dort", blickt Di Bernardo zurück. Chris sei zweimal an ihr vorbeigegangen und habe sie dann gefragt, ob er beide auf ein Getränk einladen dürfe. "Wir haben uns sofort ineinander verliebt."

Zwei Jahre nach diesem schicksalhaften Tag schlossen die Fahrdienstleiterin und der Tischlereitechniker heuer am 27. Mai den Bund für das Leben. Das Ja-Wort gaben sie sich bei der Waldlichtung beim Reiterhof Stückler. "Es war ein traumhafter Tag. Wir haben mit 26 Gästen gefeiert", erzählt die Braut, die den Nachnamen Di Bernardo-Dokl trägt. Bis in die Morgenstunden wurde auf das junge Eheglück angestoßen. Die Flitterwochen verbrachten die Frischvermählten auf der Insel Rab in Kroatien.