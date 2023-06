Bis es bei Andrea Scharf (31) und Gerald Guggi (35) aus St. Gertraud gefunkt hat, hat es etwas gedauert. "Wir haben uns durch die Landjugend kennengelernt. Ich war im Landesvorstand und Gerald im Bezirksvorstand Wolfsberg", erzählt die Braut. "Dadurch haben wir uns immer mal wieder auf Feste oder Seminaren gesehen".

Richtig gefunkt hat es zwischen den beiden im Jahr 2013 beim Völkermarkter Bezirkslandjugendball in Griffen. 2015 zog es Andrea Scharf von der Marktgemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land ins Lavanttal - genauer gesagt nach Frantschach-St. Gertraud. Auch zwei Kinder krönten bereits ihr Glück. Tochter Christina kam 2018 zur Welt und Sohn Emmerich 2021.

Nach zehn Jahren

Nach zehn Jahren Beziehung läuteten heuer am 20. Mai die Hochzeitsglocken. "Unsere Hochzeit hat schon traditionell mit dem Aufwecken bei uns am Hof vulgo Rieplbartlkeusche samt Arbeitskollegen und Freunden begonnen", berichtet das Paar. Um 11 Uhr ging es zum Standesamt nach Frantschach-St. Gertraud. Danach folgte ein Sektempfang in der Knusperstube und anschließend fand die kirchliche Trauung in der Pfarrkirche statt.

Die Weiterfahrt blieb ihnen aber jedoch zunächst verwehrt. Der Brauch des Absperrens wurde durch ihre Kinderfreunde vorbereitet. "Erst nach den erledigten Aufgaben ging es weiter", lächelt die 31-Jährige, die nun den Nachnamen Guggi trägt. Danach ging es für den Installateur und die Büroangestellte zur Hochzeitstafel ins Gasthaus Weberwirt nach Prebl. Gefahren wurde standesgemäß mit einer Limousine - eine Überraschung vom Bräutigam für die Braut. "Dort erwarteten uns die nächsten Absperrungen unserer Freunde und Nachbarn", so die Braut. Ein großer Höhepunkt: der Hochzeitstanz unter anderem mit Tanzszenen aus dem Film von Quentin Tarantino "Pulp Fiction". "Ich habe ihn selbst einstudiert", verrät die Braut.

Auch die Hochzeitsreise wird etwas ganz Spezielles. "Im Juli geht es nach Berlin zu einem Punk-Konzert", verrät das Paar.