Dass in der Woche rund um Fronleichnam alle drei Wolfsberger Kinderärzte auf Urlaub waren, sorgte für Entsetzen und Unverständnis bei Lavanttaler Eltern. In den sozialen Medien fragten sich viele, warum sich die Ärzte mit dem Urlaub nicht untereinander absprechen können. Immerhin werden die kleinen Patienten von praktischen Ärzten oft nicht untersucht und die dreiviertelstündige Fahrt ins Elki in Klagenfurt mit stundenlanger Wartezeit wollen viele mit krankem Kind nicht auf sich nehmen.