Es war – wie sollte es auch anders sein – ein Bild von Arnold Schwarzenegger, das für Klaus Drescher als Start in seine Bodybuilder-Karriere diente. Damals war er elf Jahre alt. Jetzt übertrifft er nach eigenen Aussagen sogar sein Vorbild. "Er wurde 1966 bei seinem ersten Start bei einer Nabba-WM nur Zweiter", sagt Klaus Drescher, der auch unter dem Wettkampfnamen "Serratus" bekannt ist.

Bei seiner ersten Weltmeisterschaft des Verbandes Nabba holte sich Drescher am 10. Juni in Montecatini in Italien gleich auf Anhieb den Sieg. "Ich bin Weltmeister und Overall World Champion geworden und habe sämtliche Weltmeister in ihren Klassen besiegt", freut sich der 35-jährige Lavanttaler, der am 15. Juli an der Mr. Universum-Wahl in Mexiko teilnimmt. "Ich würde österreichische Geschichte schreiben, wenn ich zehn Jahre nach dem Mr. Universum-Titel nochmals zuschlagen könnte."