Ein schwerer Unfall hat sich am Montag in Kärnten ereignet: Gegen 12 Uhr holte eine Frau (38) aus dem Bezirk Wolfsberg ihren zweieinhalb Jahre alten Sohn vom Kindergarten ab und ging mit diesem nach Hause.

Dabei trug sie zudem ihr neun Monate altes Baby in einer Vorrichtung am Rücken. Auf Höhe der Brücke über den sogenannten Sommeraubach in der Gemeinde Reichenfels rannte der Sohn trotz der Aufforderung seiner Mutter, bei ihr zu bleiben, etwa zwei Meter voraus. Er hielt sich am Brückengeländer fest und wollte in den Bach schauen.

Unmittelbar darauf lief der Bub jedoch weiter bis zum Ende des Geländers und wollte seitlich in den Gewässer blicken. Die Mutter war gerade dabei, nach ihrem Sohn zu greifen, um diesen am T-Shirt festzuhalten, als dieser das Gleichgewicht verlor und kopfüber drei Meter tief in den Bach stürzte.

Bauarbeiter halfen

Drei Bauarbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, waren sofort zur Stelle und kletterten in den Bach, um das Kleinkind zu bergen. Dieses war bei Bewusstsein und wurde der Mutter übergeben. Gleichzeitig wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, so Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.

Über den Verletzungsgrad des Opfer gibt es noch unterschiedliche Informationen: Nach Auskunft der Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 11 erlitt der Bub bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen und musste noch vor Ort in Tiefschlaf versetzt werden. Laut Polizei erlitt der Bub Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.