Noch wird gehämmert, gebohrt und geschraubt - am 1. Juli soll alles blitzblank sein: An dem Tag eröffnet nämlich Elisabeth Mitterbacher (53) ihr eigenes Café namens "Sissy's Café" auf dem Hauptplatz in Bad St. Leonhard. Bis Ende 2022 betrieb Cornelia Gupper in diesen Räumlichkeiten "Conny’s Café“. Ihre Nachfolgerin bringt das notwendige fachliche Wissen mit. Die gebürtige Wolfsbergerin begann ihre Lehre als Köchin und Kellnerin im Alpengasthof Wolfsgruber auf der Koralpe und arbeitete später als Kellnerin im Café Hecher in Wolfsberg und im Gasthof Deixelberger in Gräbern. Zehn Jahre lang war sie außerdem Küchenchefin im Pflegeheim des Sozialhilfeverbandes in Wolfsberg. „Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder.

Torten und Mehlspeisen

Bis zur Eröffnung ihres Cafés mit 25 Sitzplätzen im Innen- und zwölf Plätzen im Außenbereich hat sie noch alle Hände voll zu tun. Derzeit ist sie mit der Zusammenstellung der Speisekarte beschäftigt. Darin werden sich diverse Frühstücksvariationen und Imbisse wie Toasts und Frankfurter Würstel wiederfinden. Auch diverse Suppeneinlagen und regionale Spezialitäten von umliegenden Bauern werden zur Angebotspalette gehören. Daneben werden Torten und Mehlspeisen aus der eigenen Backstube angeboten. „Darunter auch meine selbst kreierte Sissy-Schnitte oder die Eistorte“, sagt Mitterbacher. In der Bäckerei werden Backwaren der Bäckerei Franz Wiltschi aus Obdach verkauft. Eine Mitarbeiterin hat Mitterbacher bereits gefunden.