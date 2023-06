Der Starkregen sorgte in der Nacht auf den 8. Juni für zahlreiche Einsätze in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt. "Innerhalb von 25 Minuten wurden 70 Liter Regen gemessen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so etwas schon erlebt haben", sagt Völkermarkts Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel.