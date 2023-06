Mit 15 Jahren begann Adolf Flaggl (55) seinen dreijährigen Grundausbildungslehrgang bei der Polizei. Seine erste Dienststelle war in Völkermarkt. Nach zwei Jahren beim Einsatzkommando Cobra und sieben Jahren im Kriminaldienst in Wolfsberg wechselte er 1999 in die Außenstelle der Verkehrsabteilung in Wolfsberg, ehe er 2009 zur Autobahnpolizeiinspektion (API) Klagenfurt kam.