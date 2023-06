Es war – wie sollte es auch anders sein – ein Bild von Arnold Schwarzenegger, das für Klaus Drescher als Start in seine Bodybuilder-Karriere diente. "Ich war elf Jahre alt, als mein Papa eine Zeitschrift aus dem Fitnessstudio mit nach Hause gebracht hat. Darin war Arnold Schwarzenegger zu sehen, in seiner bekannten Pose als Mr. Universum. Da habe ich gesagt, ich werde auch einmal Mr. Universum", erinnert sich der Lavanttaler, der seit 2021 in St. Peter-Freienstein lebt.