"Es war eine Überraschung für uns, zu gewinnen. Ein Wohnquartier mit viel Grünraum ist geplant", berichten Michael (36) und Yvonne Lammer (36) von der Scheiberlammer Architekten ZT in Wolfsberg. Es ist das größte bisherige Projekt im Bezirk Wolfsberg für das junge heimische Architekten-Duo. Worum es geht? Seit Jahren herrscht ein richtiges G'riss um Wohnungen in Wolfsberg. Jetzt nimmt das Wohnbau-Projekt am Koligweg in Rieding (in unmittelbarer Nähe zum Stadionbad) Form an. Als Bauträger fungiert das Kärntner Siedlungswerk.