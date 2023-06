Die Liebe zu den Bergen führte dazu, dass Familie Preuss 2011 von Berlin auf die Koralpe gezogen ist. "Mein Mann kannte die Koralpe. Als Bub war er zwei, drei Mal im Jahr dort auf Urlaub", erzählt Britta Preuss. Ihr Mann Andreas ist Bäckermeister und Konditor und hat sich auf der Koralpe eine Backstube eingerichtet. Gebacken wird alles selbst – ohne chemische Zusatzstoffe. Gebäck, Mehlspeisen und Snacks werden nicht nur auf der Koralpe im Café Vero verkauft, sondern auch in den Filialen am Weiher und an der Südtangente in Wolfsberg.