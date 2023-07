Nach fast neun Jahren hat Andrea Podgorsek aus "gesundheitlichen und privaten Gründen" die Gastronomie verlassen und das "Bistro Lorett" im Lorettohof in St. Andrä geschlossen. Am 30. Juni hatte sie das letzte Mal geöffnet. Der Übergang war nahtlos - als neue Pächterin hat Claudia Kriegl das Bistro mit 1. Juli übernommen. Doch die ersten Tage wurden ihre Gäste nur auf der Terrasse bewirtet, immerhin wurde das Lokal innen renoviert. Ab Montag, 10. Juli, hat das Bistro dann ohne Einschränkung geöffnet - innen und auf der Terrasse.

Am Konzept will Kriegl nicht viel ändern: "Es gibt ein Frühstücksangebot, selbstgemachte Kuchen und Snacks, beispielsweise Pizza, Toast, Baguette, Salate und Suppen." Geöffnet hat das Bistro montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.

"Es war immer ein Wunsch von mir, ein eigenes Café zu haben", erzählt die zweifache Mama, die ab 2008 – mit karenzbedingten Unterbrechungen – im Markt-Café von Erich Graf in St. Andrä gekellnert hat. "Ich habe also jahrelange Erfahrung in der Gastronomie und bin auch gelernte Köchin", sagt die 39-Jährige und fügt hinzu: "Als sich die Gelegenheit mit dem 'Bistro Lorett' ergeben hat, war ich sofort begeistert. Mit 35 Plätzen drinnen und weiteren 35 Plätzen auf der Terrasse hat das Café eine optimale Größe", schwärmt die Jaklingerin, die von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird.