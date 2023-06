Nach 65 Jahren endet in St. Paul die Ära der Ärzte-Familie Andrecs. Am 28. Juni wird die praktische Ärztin Monika Andrecs zum letzten Mal im Dienst sein. "Davor hat schon mein Vater Maximilian Andrecs 35 Jahre lang als Arzt praktiziert, bis ich seine Praxis übernommen habe", erzählt die 65-Jährige, die schweren Herzens aufhört: "Es fällt mir schwer, nachdem ich gerne für meine Patienten da bin. Immerhin ist mein Beruf meine Berufung", sagt Monika Andrecs. Und so hat so mancher Patient bereits seit 65 Jahren die Praxis in der Hauptstraße 43 in St. Paul aufgesucht.