Obwohl Elisabeth Woger (37) und Andreas Melcher (39) im selben Dorf aufgewachsen sind – in Siegelsdorf beziehungsweise Thürn bei St. Marein – haben sich der Maschineneinsteller und die Angestellte erst 2011 kennengelernt. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Das Pärchen genießt seine Freizeit am liebsten in der Natur – im Sommer beim Wandern und im Winter beim Skifahren oder Tourenski gehen. Auch Ausflüge und Urlaube stehen regelmäßig auf dem Programm. Vor acht Jahren kam ihr erstes Kind Matteo zur Welt und vor drei Jahren ihr zweiter Sohn Milian. Die beiden Jungs sind der ganze Stolz des Paares, das sich in Siegelsdorf ein Haus gebaut hat, in dem die vierköpfige Familie seit 2020 wohnt.

Im kleinen Rahmen

Auf einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer hat Andreas seiner Elisabeth im Jahr 2016 einen Heiratsantrag gemacht. In den Hafen der Ehe sind die beiden aber erst Jahre später eingelaufen. Am 15. April war es so weit, da gaben sich die beiden standesamtlich in Wolfsberg das Ja-Wort. Die Eheringe hat Söhnchen Matteo voller Stolz seinen Eltern überreicht.

"Wir haben im kleinen Rahmen geheiratet, nur mit der Familie", erzählt die Braut, die nun den Nachnamen Melcher trägt. Nach der standesamtlichen Trauung hat die 20-köpfige Hochzeitsgesellschaft beim Pollheimerwirt gefeiert.