Der kalte April und der kühle Mai haben die Erdbeer-Saison verzögert, doch jetzt haben die heimischen Früchtchen zum Selberpflücken in Unterkärnten Saison: Am 2. Juni hat Margit Holzer ihr Erdbeerfeld in St. Andrä (Einfahrt beim Hofer) eröffnet, in dem ab sofort täglich von 8 bis 19 Uhr Erdbeeren gepflückt werden können. "Wir sind heuer eine Woche später dran und wenn das Wetter passt, werden wir hoffentlich vier bis fünf schöne Wochen haben. Sollte es nicht zu viel regnen, ist die Ernte vielversprechend", sagt Holzer, die momentan von optimalen Bedingungen spricht: "Die Böden sind schön feucht. Jetzt brauchen sie genug Sonne, um schneller reifen zu können", erklärt die 49-jährige Landwirtin aus St. Paul, die in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt auf rund vier Hektar Fläche Erdbeeren anbaut.