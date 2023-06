Zum Pensionsantritt suchte Monica Joan Ranninger (60) aus Bad St. Leonhard nach einer "sinnvollen Beschäftigung". Durch einen Zeitungsartikel wurde sie auf das Lerncafé St. Gertraud aufmerksam, welches von der Caritas organisiert wird. "Ich wusste sofort, dass ich das machen möchte", sagt die pensionierte Diplom-Krankenschwester, die seit Dezember 2022 Schulkinder bei ihren Hausaufgaben sowie beim Lernen unterstützt. Zuvor hat sie 23 Jahre lang in der Hauskrankenpflege gearbeitet, wovon sie die letzten 14 Jahre die Organisationsleitung innehatte.

"Ich helfe den Schülern von Herzen gerne. Die Kinder sind so offen und erzählen frei. Ich liebe einfach die Lebensfreude, welche die Kinder haben und vermitteln", erzählt die 60-Jährige. Im Lerncafé begleitet sie ihre ihr zugeteilten Schüler zweimal die Woche – montags und mittwochs - von 14 bis16 Uhr. Bei Bedarf auch gerne etwas länger. "Die Zeit vergeht immer so schnell", schwärmt sie. "Ihre Schüler", welche sie in der Regel in einer dreier oder vierer Gruppe betreut, besuchen meist die erste oder zweite Klasse der Mittelschule.

Wegen der Liebe ins Lavanttal

Ranninger ist gebürtige Norwegerin, ihre Mutter stammt aus Australien, weshalb sie zweisprachig (englisch-norwegisch) aufgewachsen ist. Deutsch hatte sie drei Jahre lang in der Schule, richtig gelernt habe sie diese Sprache aber erst, als es sie der Liebe wegen ins Lavanttal verschlug. Als sie ihren jetzigen Lebensgefährten im Urlaub kennenlernte, zog es sie im Alter von 25 Jahren in seine Heimat - von Oslo nach Bad St. Leonhard, wo sie bis heute verblieben ist. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit dem Lesen oder dem Stricken. Sie besucht auch gerne das Theater oder das Kino oder geht wandern und spazieren.