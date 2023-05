Ein aus Villacher (34) war am Dienstag um 19.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Südautobahn (A 2) in Richtung Wien unterwegs. In der Gemeinde Preitenegg bemerkte er, dass der Wagen aus unbekanntem Grund an Leistung verlor, weswegen er das Auto auf den Pannenstreifen lenkte.

Plötzlich kam Rauch aus der Motorhaube, kurz darauf schlugen bereits Flammen aus der Fahrzeugfront. Der 34-Jährige verließ umgehend den Pkw. Dieser begann auf dem leicht abschüssigen Straßenabschnitt rückwärts zu rollen, stieß nach einigen Meter gegen die dortige Leitplanke und kam so zum Stillstand.

Löschversuche erfolglos

Andere anwesende Lenker versuchten mittels Feuerlöschern den Brand zu löschen, was jedoch erfolglos blieb. Das Fahrzeug geriet schließlich in Vollbrand. Den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Preitenegg, die mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es, den Brand zu löschen.

Um 19.40 Uhr konnte der Verkehr auf der A 2 zuerst in Fahrtrichtung Italien wieder freigegeben werden. Nach erfolgter Straßenreinigung wurde die vorübergehende Sperre der Südautobahn um 20.20 Uhr wieder zur Gänze aufgehoben. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.