Ein Familienausflug zum Hebalmsee in der Gemeinde Preitenegg endete für einen 52-jährigen Mann im UKH Klagenfurt. Er wollte in den Morgenstunden die Enten füttern und rutschte dabei aus. Seine Ehefrau konnte ihn kurz darauf fassen und aus dem See ziehen. Beim Sturz zog sich der Mann allerdings schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.