Am 7. Juni jährt sich der Todestag der Kärntner Dichterin Christine Lavant zum 50. Mal. Aus diesem Anlass werden ab sofort im Museum im Stift St. Paul im Lavanttal und ab 5. Juni auch im Musilmuseum in Klagenfurt Erinnerungsstücke an die über die Grenzen des Landes hinaus bedeutende Schriftstellerin gezeigt – darunter Fotos von Ernst Peter Prokop und daraus entstandene Lithografien von Ernst Gradischnig.