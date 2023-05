Im Jahr 2002 begann für Florian Babic mit der Helfer- und Retter- Ausbildung die Zeit bei der Wasserrettung. "Ich habe damals eine sinnvolle Beschäftigung gesucht und da ich gerne am, beziehungsweise im Wasser bin, habe ich mich dazu entschieden, Teil der Mannschaft zu werden." Zunächst war Babic bei der Wasserrettung in Wolfsberg beschäftigt, bei welcher er von 2009 bis 2017 auch die Stelle des Einsatzstellenleiters innehatte. Als die Einsatzstelle der Wasserrettung im Stadionbad Wolfsberg Ende 2017 geschlossen wurde, wechselte er gleich darauf zu jener am Klopeiner See, bei welcher er bis dato ehrenamtlich tätig ist.

Ständige Weiterbildung

Bei der Wasserrettung habe man auch außerhalb der Badesaison zu tun: "Im Sommer machen wir hauptsächlich Überwachsungs-Dienste im Strandbad sowie bei Wasser-Veranstaltungen, zudem gibt es interne Trainings und Übungen in den einzelnen Fachbereichen. Im Winter kommen dann noch verschiedene Schulungen dazu." Der Projektleiter der Firma Geislinger in Bad St. Leonhard bildet sich ständig weiter - im Laufe der Jahre hat er einige Ausbildungen gemacht. Darunter etwa den Bootsführer, den Fließwasserretter, den Einsatztaucher sowie den Rettungsschwimmlehrer. Um für jede Situation gerüstet zu sein, stehen außerdem regelmäßig Übungen am Programm, am spektakulärsten seien für den Gösselsdorfer jene mit dem Bundesheer-Hubschrauber.

Babic hilft, wo er helfen kann - wenn es notwendig ist, unterstützt er mitunter auch die Kollegen am Wörthersee beim Ironman. "Es ist einfach beeindruckend, wenn beim Massenstart tausende Schwimmer auf einen zukommen und das Wasser zu kochen scheint".