Am 24. Mai stand im Gemeinderat Frantschach-St. Gertraud auch der viel diskutierte Windpark Bärofen auf der Tagesordnung. "50 Millionen werden investiert. 20 Prozent davon gehen in die regionale Wirtschaft", berichtete Landwirt Franz Dorner vulgo Treppbauer als Vertreter der Bärofen Wind GmbH (Tochtergesellschaft der EcoWind). Der Windpark soll im August 2025 in Betrieb gehen und 27,6 Megawatt-Strom für 18.500 Haushalte oder 30.000 E-Autos produzieren. "Noch im Herbst sollen die Rodungen und die Ausgleichsmaßnahmen für die Raufußhühner durchgeführt werden", sagte Dorner, der auf 1310 Me­tern See­hö­he einen konventionellen Geflügel­mast­be­trieb in Kamp führt. Im Frühjahr 2024 folgen dann die Straßenverbreiterungen für den Transport der Rotorblätter.